佳必琪受惠併購效應 第2季營收17.54億元寫新高

佳必琪受惠併購效應，成功打進AI伺服器供應鏈，今天公布第2季營收新台幣17.54億元，季增18.83%，更比去年同期大幅成長65%，超越2015年第3季寫下的歷史紀錄15.48億元，改寫單季新高。

佳必琪6月營收6億元，月減3.38%，年增59.47%；累積今年上半年營收32.23億元，年增率50.02%。

佳必琪去年併購衡星與美國SACO等兩家公司，前者主要做顯卡的連接線，是輝達（NVIDIA）的合格供應商；後者主要從事NPI（新產品開發），有利佳必琪就近提供美國客戶更好的即將服務與溝通。

佳必琪去年營收49.62億元，年增14.3%；稅後純益6.35億元，較2022年大幅成長44.6%，創歷史新高，換算每股純益5.2元。

展望下半年，佳必琪董事長張舒眉日前表示，AI市場來得又急又快，對應到佳必琪從事的連接元件，必須滿足高頻、高速等需求，產品複雜度高，非常難做，有很多經驗值，佳必琪已囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶。

根據過往經驗，佳必琪上下半年營收比大約為4：6，雖然今年上半年基期墊高，但張舒眉樂觀表示，下半年接單持續強勁，仍然希望能維持這個比例。