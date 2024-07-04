快訊

江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

議事人員離場遭綠委上前「就教」一路跟隨 徐巧芯曬影片：這就軟禁啊！

佳必琪受惠併購效應 第2季營收17.54億元寫新高

中央社／ 台北4日電

佳必琪受惠併購效應，成功打進AI伺服器供應鏈，今天公布第2季營收新台幣17.54億元，季增18.83%，更比去年同期大幅成長65%，超越2015年第3季寫下的歷史紀錄15.48億元，改寫單季新高。

佳必琪6月營收6億元，月減3.38%，年增59.47%；累積今年上半年營收32.23億元，年增率50.02%。

佳必琪去年併購衡星與美國SACO等兩家公司，前者主要做顯卡的連接線，是輝達（NVIDIA）的合格供應商；後者主要從事NPI（新產品開發），有利佳必琪就近提供美國客戶更好的即將服務與溝通。

佳必琪去年營收49.62億元，年增14.3%；稅後純益6.35億元，較2022年大幅成長44.6%，創歷史新高，換算每股純益5.2元。

展望下半年，佳必琪董事長張舒眉日前表示，AI市場來得又急又快，對應到佳必琪從事的連接元件，必須滿足高頻、高速等需求，產品複雜度高，非常難做，有很多經驗值，佳必琪已囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶。

根據過往經驗，佳必琪上下半年營收比大約為4：6，雖然今年上半年基期墊高，但張舒眉樂觀表示，下半年接單持續強勁，仍然希望能維持這個比例。

佳必琪 併購 營收

延伸閱讀

東海大學啟用AI教室 校長張國恩：提供3校地爭取輝達落腳

八國聯軍攻輝達

美媒報導：中國商家規避出口限制 藉地下管道取得輝達晶片

台積電（2330）站穩千元？川普當選影響股市？專家解析下半年：留意3變數

相關新聞

台積電站上千元大關！張忠謀退休後已飆逾3倍 他曾言股價創高從不是意外

台積電（2330）4日股價站上千元大關，收1,005元，再創歷史新高。創辦人張忠謀在2018年6月5日股東會後退休，當日...

聯電6月營收探今年次低 大陸成熟製程競爭受關注

聯電6月營收新台幣175.48億元，月減10.05%，年減7.91%，為今年次低水準。法人預期，產業鏈庫存調整接近尾聲，...

台積電晉升千金股 相關半導體ETF可望連帶沾光

在法說會召開前，台積電（2330）4日以千金之姿開盤，終場上漲26元、收1,005元，成功晉升千金股行列，同步也帶動台股...

十銓6月營收27.96億元、年增44.9% 創單月新高

十銓（4967）今（4）日公布6月份營收達27.96億元，年增44.9%，創單月新高，主要受惠於B2B專案以及AI PC...

機器人大軍來了！ 五檔概念股亮燈 羅昇、慧友突破百元

大陸AI界年度盛會「2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）」4日起在上海登場，特斯拉將發表旗下第二代Optimu...

台積電衝上1000元市值逼近26兆元 國發基金大贏家

台積電股價衝上1000元大關，市值逼近新台幣26兆元。台積電最大股東國發基金持有16.537億股，持股市值達1.65兆元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。