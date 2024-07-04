群電6月營收重返30億元 看今年營運逐季走揚
群電走出客戶庫存整理低潮，今天公布6月營收新台幣33.07億元，與去年同期約持平，但比5月成長10.9%，為去年11月以來，單月營收首度重返30億元大關。
群電第2季營收88.98億元，季增10.6%，年減4%；累計上半年營收169.4億元，年減3.5%。
回顧第2季，群電主管表示，受到遊戲機客戶清理舊品庫存影響，加上智慧整合平台解決專案去年集中在第2季入帳，墊高基期，公司第2季營收呈現微幅年減，但受惠穩健產品組合及有利匯率，獲利表現有望優於去年同期。
群電指出，6月幾乎所有產品線需求皆回溫，尤其受惠教育筆電標案旺季、AI筆電新機種持續放量，加上遊戲機電源新品出貨，帶動整體營收較5月顯著回升。
展望下半年，群電表示在高階筆電、AI伺服器、遊戲機電源新品推動下，加上智慧整合平台營收認列時間點集中在下半年，看今年營運有望先蹲後跳、逐季走揚，第3季營收年增率要力拚轉正。
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