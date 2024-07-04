十銓6月營收27.96億元、年增44.9% 創單月新高

十銓（4967）今（4）日公布6月份營收達27.96億元，年增44.9%，創單月新高，主要受惠於B2B專案以及AI PC熱潮帶動PC、NB需求，以及資料中心和伺服器需求持續發酵，整體營運動能強勁。

十銓表示，旗下T-FORCE產品線 DDR5 銷量已超過DRAM產品總銷售五成，技術層面主攻高階記憶體產品，無論在AI，電競及工控應用，均已取得市場先機。

由於AI基礎建設與邊緣運算技術發展持續成長，展望2024後半年及2025年市況，記憶體原廠在AI伺服器與傳統伺服器市場應仍會持續漲價，然而第3季在零售通路的需求應為持平的狀態，故DDR4預計會維持在現有價位，而DDR5由於原廠的供給量不足，價格仍會持續微幅上揚，消費級人工智慧應用將會於今年第四季後，隨著 AI PC/NB/Mobile 的陸續推出，預計屆時將帶動終端需求上揚。

十銓於今年台北國際電腦展COMPUTEX，因應趨勢展現創新AI技術以及高規格電競超頻記憶體，透過高頻寬、低延遲的性能掌握客戶多元高端應用需求。展望未來，公司將持續拓展研發實力至AI及高階產品技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，迎接全方位挑戰。