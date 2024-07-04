快訊

三軍總醫院網路故障！傳人工掛號現場一片混亂 院方回應了

「拜託讓我們出去」她怒控綠委「綁架囚禁」議事人員 王鴻薇報案了

研製導彈、送衛星上天...陸航太開創者一生只做3件事

十銓6月營收27.96億元、年增44.9% 創單月新高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓科技總經理陳慶文。圖／十銓科技提供
十銓科技總經理陳慶文。圖／十銓科技提供

十銓（4967）今（4）日公布6月份營收達27.96億元，年增44.9%，創單月新高，主要受惠於B2B專案以及AI PC熱潮帶動PC、NB需求，以及資料中心和伺服器需求持續發酵，整體營運動能強勁。

十銓表示，旗下T-FORCE產品線 DDR5 銷量已超過DRAM產品總銷售五成，技術層面主攻高階記憶體產品，無論在AI，電競及工控應用，均已取得市場先機。

由於AI基礎建設與邊緣運算技術發展持續成長，展望2024後半年及2025年市況，記憶體原廠在AI伺服器與傳統伺服器市場應仍會持續漲價，然而第3季在零售通路的需求應為持平的狀態，故DDR4預計會維持在現有價位，而DDR5由於原廠的供給量不足，價格仍會持續微幅上揚，消費級人工智慧應用將會於今年第四季後，隨著 AI PC/NB/Mobile 的陸續推出，預計屆時將帶動終端需求上揚。

十銓於今年台北國際電腦展COMPUTEX，因應趨勢展現創新AI技術以及高規格電競超頻記憶體，透過高頻寬、低延遲的性能掌握客戶多元高端應用需求。展望未來，公司將持續拓展研發實力至AI及高階產品技術應用，整合產業資源進行至產品佈局，迎接全方位挑戰。

AI 伺服器 十銓 記憶體

延伸閱讀

電競／傳說對決超級職業聯賽 台灣戰隊BMG有望爭冠

美光發布永續報告 承諾明年底前實現在美國採用100%再生能源

郭碧婷遭《浪姐5》前隊友指「偷懶拖累人」？電競姐姐道歉曝實情

AI世代的記憶體

相關新聞

台積電晉升千金股 相關半導體ETF可望連帶沾光

在法說會召開前，台積電（2330）4日以千金之姿開盤，終場上漲26元、收1,005元，成功晉升千金股行列，同步也帶動台股...

十銓6月營收27.96億元、年增44.9% 創單月新高

十銓（4967）今（4）日公布6月份營收達27.96億元，年增44.9%，創單月新高，主要受惠於B2B專案以及AI PC...

機器人大軍來了！ 五檔概念股亮燈 羅昇、慧友突破百元

大陸AI界年度盛會「2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）」4日起在上海登場，特斯拉將發表旗下第二代Optimu...

台積電衝上1000元市值逼近26兆元 國發基金大贏家

台積電股價衝上1000元大關，市值逼近新台幣26兆元。台積電最大股東國發基金持有16.537億股，持股市值達1.65兆元...

台積Q2營收會有大驚喜 彭博：比市場預期還高10%

彭博資訊分析師預估，台積電、聯發科等台灣半導體大廠第2季營收增幅可望超越市場預期，反映AI晶片需求強勁、智慧手機製造商擴...

玉晶光 本季有望攻頂

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（3）日公布7月18日除息，每股配發現金股利12元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。