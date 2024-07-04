鴻海盤中強勢漲5% 擺脫貼息泥淖填息率逾8成

鴻海每股配發現金股利5.4元，2日除息交易，股價震盪陷入貼息，鴻海今天擺脫泥淖勁揚，盤中最高215元，漲12元，大漲逾5.9%，較2日除息基準210.5元上漲4.5元，填息率達83.3%。

不過，近日外資和投信均站在賣方，根據統計，外資連4個交易日累計賣超鴻海達5.98萬張，投信3日單日賣超張數達2.38萬張，投信已連11日賣超鴻海累計達7.32萬張。

鴻海今天盤中市值最高增加新台幣1663億元，總市值最高突破2.98兆元，穩居台股個股市值第2大。

鴻海5月底股東會通過配發每股5.4元現金股利，創下1991年上市掛牌以來的最高水準，連續5年現金配息率超過5成。

鴻海今年持續看好人工智慧AI伺服器業績成長，預估今年AI伺服器營收成長超過40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重也將超過4成，預估2025年AI伺服器營收目標超過新台幣1兆元。