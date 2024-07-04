機器人大軍來了！ 五檔概念股亮燈 羅昇、慧友突破百元

大陸AI界年度盛會「2024世界人工智慧大會（WAIC 2024）」4日起在上海登場，特斯拉將發表旗下第二代Optimus機器人，後續將導入Optimus「千人大軍」在自家工廠工作，消息帶動機器人概念股再度飆漲，其中羅昇（8374）、慧友（5484）、穎漢（4562）、盟立（2464）、昆盈（2365）都漲停鎖死，羅昇、慧友突破百元。

特斯拉執行長馬斯克預期將於2025年「限量生產」Optimus，並於自家廠房進行測試，明年將有上千具、甚至數千具Optimus在特斯拉工廠工作。此外，包含特斯拉在內的多家企業，將在本次會展展示25款最新人形機器人產品。

而輝達（NVIDIA）先前在6月26日舉行股東會，執行長黃仁勳表示，公司的整體策略是維持在市場的地位，尋求為AI創造如工業機器人等新市場，同時要與電腦製造商和雲端服務等業者合作，以達成目標。

機器人概念股羅昇、慧友、穎漢、盟立、昆盈等今盤中衝上漲停，其中羅昇已連五根漲停、慧友連四根，穎漢、昆盈連兩根漲停。羅昇今直接以漲停價119.5元開盤鎖死，漲停排隊買單超過1萬5千張；慧友以108元漲停價開高，盤中漲停鎖死，和羅昇皆突破百元大關。

羅昇為佳世達集團旗下自動化領域通路商，佳世達集團布局機器人商機，羅昇今年電腦展也與廣達（2382）旗下達明機器人合作，在羅昇攤位上展示廣明協作機器人方案，主要聚焦智慧工廠相關應用，針對電子產品進行瑕疵檢測。

慧友今年5月營收5,763萬元，月增15.7%，為近年新高，累計今年前五月營收1.89億元，年增21.9%。主要來自日本客戶成長帶動。慧友營運聚焦影像物聯、智慧車載及工業電腦三大產品線，專注開發Intel和NVIDIA系列的邊緣運算設備，並在在車載應用也有斬獲，成為日系車廠Tier 1供應商。