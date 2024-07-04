台積電衝上1000元市值逼近26兆元 國發基金大贏家

台積電股價衝上1000元大關，市值逼近新台幣26兆元。台積電最大股東國發基金持有16.537億股，持股市值達1.65兆元，今年來增加6730億元，是大贏家。經營團隊中有22人持股超過百張，身價上億元。

台積電董事長魏哲家甫於6月4日上任，至今滿1個月，股價自當天收盤價839元，衝上1000元大關，大漲161元，漲幅高達19.2%，市值激增4.17兆元，攀升至25.93兆元。

魏哲家上任當天強調台積電技術目前沒有人可以競爭，且每顆晶粒是最便宜，還有空間往上提。他並建議，若要投資理財就買台積電股票，因為台積電誠實、努力，績效又好。

據統計，台積電股東總人數自6月7日的114萬974人，增至6月28日的124萬6311人，增加10萬5337人；其中，零股股東增加最多，達8萬4272人，至83萬8412人。

外資自6月5日以來賣超台積電逾1.4萬張，投信則買超台積電3800多張，自營商也買超4800餘張，呈土洋法人對作局面。台積電股價表現強勁，不斷創新天價，貢獻大盤超過1300點，推升台股同創紀錄，指數突破2萬3000點，今天盤中達23463點。

OpenAI推出ChatGPT，全球掀起AI熱潮，傳出執行長阿特曼（Sam Altman）尋求募集7兆美元資金，在未來幾年打造數十座晶片製造廠，由台積電營運這些工廠，增強市場對AI強勁需求的信心，並體認台積電在這波AI浪潮具關鍵地位。

台積電今年在AI強勁需求驅動下，美元營收可望成長21%至26%。台積電營運展望樂觀，加上AI題材升溫，AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價、市值屢創新高，帶動台積電今年來股價漲勢加速，接連突破600、700、800及900元關卡，並進一步衝上1000元大關。

台積電今年來股價大漲407元，漲幅達68.6%，市值大增10.55兆元。行政院國家發展基金管理會持有16.537億股台積電，今年來持股市值增加6730億元，攀升至1.65兆元。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，市值將達1250億元，今年來增加超過500億元。台積電前董事長劉德音持股1291萬股，市值增加逾50億元，至129億元。

魏哲家持股639萬股，市值增加26億元，至63.9億元。台積電人力資源資深副總經理何麗梅及企業策略發展資深副總經理林錦坤等多名經營團隊成員持有台積電超過100張，身價上億元。