大立光下周四法說 三點聚焦

股后大立光（3008）昨（3）日公布將在下周四（11日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，外界預期，蘋果iPhone 16系列新機拉貨動態、智慧手機鏡頭升級狀況、新廠布局等三大議題，將是會中焦點。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，近期已進入新機備貨的旺季，外界看好，大立光本季營運添動能。大立光昨天股價收2,670元、下跌5元。

大立光明（5）日將公布6月業績，針對第3季新機拉貨效應，林恩平日前表示，目前客戶的預測樂觀，但賣得好不好，還要視客戶銷售狀況而定，「新機每年都有，但今年新機數種不會特別多。」如果依客戶預期訂單，7月拉貨有機會比6月好，但最後還要看客戶如何拉貨。

林恩平表示，產業高峰一般多落於9月到11月，但仍要看最後實際出貨而定。他坦言，因經濟動能不好，中低價位手機銷售量較佳，高階手機銷售受影響。

儘管今年手機升級的機種數量不多，不過，林恩平說，今年下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，整體價格（ASP）並未改變。

談到毛利率趨勢，林恩平分析，主要取決產能利用率、價格及良率等三大關鍵因素，如果新機的學習曲線上升，毛利率有機會變得更好。

外資看好，大立光可望受惠於蘋果iPhone 16新產品周期，日前上調大立光2024年／2025年獲利預估16%／17%，重申大立光「買進」評等，目標價上調至3,560元。