佳世達營收／6月月增6% 顯示器、醫療事業穩定增長

佳世達（2352）3日公布今年6月營收，較上月成長6%，佳世達表示，整體而言，今年以來佳世達顯示器、醫療事業需求持續穩定增長，其他各事業的6月、第2季表現也逐漸回穩。

佳世達6月合併營收174億元，較上月成長6%，較去年同期減少8%。第2季合併營收499億元，較上季成長6%，較去年同期減少4%；累計佳世達上半年合併營收為968億元，較去年同期減少6%。

佳世達表示，整體而言，今年以來佳世達顯示器、醫療事業需求持續穩定增長，其他各事業的6月、第2季表現也逐漸回穩，因此帶動6月合併營收較5月成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，預計真正各行各業清理完庫存，將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達總經理黃漢州補充，IT業務已回到正常狀態，商用業務今年第2季也逐步回升，至於網通業務自去年下半年開始陷入庫存調整，但預計今年第4季訂單有往上走。