快訊

中彈倒地連開12槍還擊！ 22歲勇警破格成全台最年輕巡佐

離奇車禍！跑車飛越對向自撞護欄 「插入駕駛座」當場死亡

新冠大流行時間點曝光！台大公衛專家：LB.1變異株傳播力更強了

佳世達營收／6月月增6% 顯示器、醫療事業穩定增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達。佳世達／提供
佳世達。佳世達／提供

佳世達（2352）3日公布今年6月營收，較上月成長6%，佳世達表示，整體而言，今年以來佳世達顯示器、醫療事業需求持續穩定增長，其他各事業的6月、第2季表現也逐漸回穩。

佳世達6月合併營收174億元，較上月成長6%，較去年同期減少8%。第2季合併營收499億元，較上季成長6%，較去年同期減少4%；累計佳世達上半年合併營收為968億元，較去年同期減少6%。

佳世達表示，整體而言，今年以來佳世達顯示器、醫療事業需求持續穩定增長，其他各事業的6月、第2季表現也逐漸回穩，因此帶動6月合併營收較5月成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，預計真正各行各業清理完庫存，將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達總經理黃漢州補充，IT業務已回到正常狀態，商用業務今年第2季也逐步回升，至於網通業務自去年下半年開始陷入庫存調整，但預計今年第4季訂單有往上走。

佳世達 營收

延伸閱讀

精測6月營收2.76億元、月增22.1% 全年朝雙位數成長邁進

GIS 攜手銳視光電 強攻航空器駕駛艙商機

其陽6月營收月增15% 友通月減5.5%

微星 下半年新品齊發

相關新聞

大立光法說會11日登場 關注毛利率走勢與展望

大立光預告，將於11日舉行第2季法人說明會，法人將關注大立光第2季營運表現、毛利率狀況，以及下半年展望等；大立光前5月營...

臻鼎-KY今年營運 沈慶芳：全面回溫、載板營收拚百億

PCB龍頭臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，去年到今年是「大病初癒」，今年營運會好很多，各個產品領域「全面回溫」，載板預計占營...

南亞科Q2營收99.2億元 連七月營收呈現年增

DRAM大廠南亞科今（3）日公布2024年6月合併營收33.63億元，月增加0.35%，年增36.83%；累計上半年合併...

創意早盤站上1,610元 匯豐升評至「買進」、目標價上看2,300元

創意（3443）3日早盤開高、最高價站上1,610元，勁揚超過3%，盤中也大漲逾45元。外資匯豐證券看好，創意將受惠下...

其陽6月營收月增15% 友通月減5.5%

佳世達旗下網安廠其陽（3564）及母公司工業電腦大廠友通昨（2）日公布6月營收，其陽6月營收繳出雙成長、月增15.64%...

昇陽半拚擴產 營運向上

再生晶圓廠昇陽半（8028）持續擴大產能，法人預期，該公司下半年營運表現可望逐漸向上，繳出優於上半年的成績，帶動今年整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。