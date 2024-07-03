東科 6月營收月增1.4%
全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（3）日公告6月營收達10.16億元，月增1.4%、年增35.8%，連續四個月站穩10億元大關。
東科今年第2季營收30.7億元，季增11.1%、年增21.2%；累計上半年營收58.3億元，與第2季同為歷史同期次高。
東科指出，受惠聲霸（Soundbar）、專業用耳機及其他聲學產品的持續加溫，目前訂單狀況表現不錯，隨著旺季即將來臨，對今年營運持續正向樂觀。
據悉，東科主力產品為Soundbar代工組裝與耳機產品開發，前三大客戶為三星、LG、SONY；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場獨占鰲頭，因此東科業績表現也雨露均霑。
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