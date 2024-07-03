東科 6月營收月增1.4%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（3）日公告6月營收達10.16億元，月增1.4%、年增35.8%，連續四個月站穩10億元大關。

東科今年第2季營收30.7億元，季增11.1%、年增21.2%；累計上半年營收58.3億元，與第2季同為歷史同期次高。

東科指出，受惠聲霸（Soundbar）、專業用耳機及其他聲學產品的持續加溫，目前訂單狀況表現不錯，隨著旺季即將來臨，對今年營運持續正向樂觀。

據悉，東科主力產品為Soundbar代工組裝與耳機產品開發，前三大客戶為三星、LG、SONY；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場獨占鰲頭，因此東科業績表現也雨露均霑。

三星 營收 耳機

延伸閱讀

精測6月營收2.76億元、月增22.1% 全年朝雙位數成長邁進

牧德營收／6月約1.05億元 看下半年優於上半年

耳夾式藍牙耳機震撼現身三創！活動現場引爆熱潮

中國6月財新服務業PMI51.2 市場信心減弱

相關新聞

台積Q2營收會有大驚喜 彭博：比市場預期還高10%

彭博資訊分析師預估，台積電、聯發科等台灣半導體大廠第2季營收增幅可望超越市場預期，反映AI晶片需求強勁、智慧手機製造商擴...

玉晶光 本季有望攻頂

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（3）日公布7月18日除息，每股配發現金股利12元。

大立光下周四法說 三點聚焦

股后大立光昨（3）日公布將在下周四（11日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，外界預期，蘋果iPhone 16系列新機...

華碩逆轉 走上填息之路

PC品牌大廠華碩（2357）昨（3）日除息，去年派發現金股利17元，除息參考價473元，華碩早盤一度處於貼息狀態，但盤中...

瑞軒出售VIZIO股 處分利益8,860萬

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）昨（3）日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票80萬股，處分利益約8...

建碁 投資日家電品牌

宏碁集團旗下建碁（3046）昨（3）日宣布將投資總部設於日本東京的精品家電品牌暨創意工作室Amadana株式会社。建碁表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。