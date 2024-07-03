華碩逆轉 走上填息之路

PC品牌大廠華碩（2357）昨（3）日除息，去年派發現金股利17元，除息參考價473元，華碩早盤一度處於貼息狀態，但盤中由黑翻紅，終場上漲6.5元，漲幅1.37%，以479.5元作收，填息率35%，穩步邁向填息之路。

以近年華碩填息花費日數來看，2023年僅花11日、2022年210日，2021年56日，2020年36日。市場看好，華碩今年在AI伺服器、AI PC雙重題材加持下，加上下半年邁入傳統旺季，法人看好，預計華碩將會快速填息。

華碩全力衝刺伺服器業務，原先設定以2022年為基礎，伺服器業務五年業績要增長五倍。華碩董事長施崇棠日前指出，在卯足勁、全力以赴下，「會比本來我們講的好幾倍更快」，言下之意，伺服器長期增長目標時間點將提前達陣，同時也有望增長超過五倍。

華碩伺服器團隊歸屬零組件事業，以整體營收比重看，2023年伺服器占華碩整體業績低個位數區間，營收較前一年度倍數成長，今年首季伺服器業績已占整體營收7%至9％，營收較去年同期成長數倍。

若單以AI伺服器來看，2022年產品占華碩整體伺服器事業業績10%、2023年增至35%。華碩共同執行長胡書賓先前指出，生成式AI算力需求持續提升，2024年AI伺服器將占華碩伺服器比重超過七成。

在AI PC部分，華碩誓言要當領導者，今年台北國際電腦展期間亮相包含內建英特爾、超微及高通等全新CPU的AI PC產品。隨著新品下半年陸續開賣，華碩看好營運將逐季成長。

在基本面部分，華碩今年5月合併營收448.23億元，月增7.6%，年增23.4%，今年以來單月業績持續較去年同期成長。