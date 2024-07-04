玉晶光 本季有望攻頂

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（3）日公布7月18日除息，每股配發現金股利12元。

玉晶光董事長陳天慶日前信心喊話，本季為全年營運高峰，今年下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期，力拚今年營運比去年好。

法人解讀，蘋果iPhone 16系列新機即將問世，玉晶光為主要鏡頭供應商之一，來自蘋果營收占比高，陳天慶一席話，顯見在新機拉貨點火下，本季營運有望挑戰歷史新高。玉晶光昨天不評論法人預估的財務數字。

第2季因iPhone處於新舊機種交替期，玉晶光營運表現沉潛，5月營收連兩個月下滑，來到15.55億元，外界估計，第2季營收恐較首季下滑，但優於去年同期。