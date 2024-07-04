玉晶光 本季有望攻頂

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭玉晶光（3406）昨（3）日公布7月18日除息，每股配發現金股利12元。

玉晶光董事長陳天慶日前信心喊話，本季為全年營運高峰，今年下半年爭取新機的鏡頭數比往年多，目前產能已達滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季營運優於去年同期，力拚今年營運比去年好。

法人解讀，蘋果iPhone 16系列新機即將問世，玉晶光為主要鏡頭供應商之一，來自蘋果營收占比高，陳天慶一席話，顯見在新機拉貨點火下，本季營運有望挑戰歷史新高。玉晶光昨天不評論法人預估的財務數字。

第2季因iPhone處於新舊機種交替期，玉晶光營運表現沉潛，5月營收連兩個月下滑，來到15.55億元，外界估計，第2季營收恐較首季下滑，但優於去年同期。

光學鏡頭 營收 玉晶光

延伸閱讀

神腦公布上半年暢銷手機榜 iPhone 15系列奪冠

神腦公布上半年暢銷手機 iPhone 15系列銷量居冠

深入合作對象核心！蘋果傳獲OpenAI董事會一席觀察員

期貨商論壇／玉晶光期 後市俏

相關新聞

台積Q2營收會有大驚喜 彭博：比市場預期還高10%

彭博資訊分析師預估，台積電、聯發科等台灣半導體大廠第2季營收增幅可望超越市場預期，反映AI晶片需求強勁、智慧手機製造商擴...

玉晶光 本季有望攻頂

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（3）日公布7月18日除息，每股配發現金股利12元。

大立光下周四法說 三點聚焦

股后大立光昨（3）日公布將在下周四（11日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，外界預期，蘋果iPhone 16系列新機...

華碩逆轉 走上填息之路

PC品牌大廠華碩（2357）昨（3）日除息，去年派發現金股利17元，除息參考價473元，華碩早盤一度處於貼息狀態，但盤中...

瑞軒出售VIZIO股 處分利益8,860萬

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）昨（3）日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票80萬股，處分利益約8...

建碁 投資日家電品牌

宏碁集團旗下建碁（3046）昨（3）日宣布將投資總部設於日本東京的精品家電品牌暨創意工作室Amadana株式会社。建碁表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。