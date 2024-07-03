GIS 強攻航空顯示器

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

觸控面板大廠GIS-KY（6456）宣布，攜手銳視光電、群創、元豐新科技與明志科大，共同投入航空顯示器駕駛艙研發計畫，推動國內顯示器產業升級，透過分工方式，搶進國際市場。

據悉，此一航空顯示器駕駛艙研發計畫分工極為細膩，並且獲得經濟部產業發展署支持；其中，群創負責供應面板，GIS則提供低反射鍍膜技術，元豐新科技供應Mini LED，整合部分則由銳視光電負責。

銳視光電董事長江聰培表示，為厚植國內顯示技術，該公司在智慧顯示產業推動計畫辦公室（CIPO）協助下，與明志科技大學助理教授王逸平進行從量子點色轉換的載子與熱效應行為機制，探討次毫米與微型發光二極體在航空顯示中的應用與光電檢測平台建立產學合作。

江聰培強調，本計畫將透過各企業和新專業計畫的整合，聯手打造高畫質顯示的航空駕駛艙顯示器，保持我國顯示技術在國際市場的競爭能力，藉此揮軍國際市場。

光電 觸控面板 顯示器

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