可成 砸3億元入股太醫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機殼大廠可成（2474）昨（3）日代子公司益發公告一年內累積取得太醫普通股股票達3億元以上，目前益發總計持有太醫3,487張股票，投資金額達3.13億元，持股比率約4.8%。

可成近年投資布局動作頻頻，並持續鎖定生技、醫材等領域，繼取得鐿鈦科技約20%股權後，本次再次入股醫材廠太醫，平均取得成本為每股89.87元。

太醫為國內醫材績優股，去年賺逾半個股本，每股純益5.8元，配息4.8元，無論本業獲利或配息政策均相當不錯，成為可成投資的主要目的；至於可成另一投資鐿鈦科技則預計8日進行除息，該公司去年每股純益7.05元，每股配息3.5元。

針對轉型之路，可成董事長洪水樹曾於股東會指出，持續鎖定醫療器材與半導體二大領域，去年已在上市櫃公司中找優質標的投資，包含聯合骨科等醫材公司；而半導體領域則從特殊材料、技術與製程等面向拓展技術平台，期盼這些策略投資與併購未來能逐步展現出成果。

可成昨日股價下跌6.5元，收233.5元。

可成

延伸閱讀

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

華碩除息17元 早盤走低貼息47%

債券ETF 除息秀來了

鴻海明除息...發行市值將減少748億 證交所：影響大盤指數23點

相關新聞

台積Q2營收會有大驚喜 彭博：比市場預期還高10%

彭博資訊分析師預估，台積電、聯發科等台灣半導體大廠第2季營收增幅可望超越市場預期，反映AI晶片需求強勁、智慧手機製造商擴...

玉晶光 本季有望攻頂

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（3）日公布7月18日除息，每股配發現金股利12元。

大立光下周四法說 三點聚焦

股后大立光昨（3）日公布將在下周四（11日）召開線上法說會，由董事長林恩平主持，外界預期，蘋果iPhone 16系列新機...

華碩逆轉 走上填息之路

PC品牌大廠華碩（2357）昨（3）日除息，去年派發現金股利17元，除息參考價473元，華碩早盤一度處於貼息狀態，但盤中...

瑞軒出售VIZIO股 處分利益8,860萬

電視品牌及組裝廠瑞軒（2489）昨（3）日公告出售VIZIO HOLDING CORP.普通股股票80萬股，處分利益約8...

建碁 投資日家電品牌

宏碁集團旗下建碁（3046）昨（3）日宣布將投資總部設於日本東京的精品家電品牌暨創意工作室Amadana株式会社。建碁表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。