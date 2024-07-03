可成 砸3億元入股太醫

機殼大廠可成（2474）昨（3）日代子公司益發公告一年內累積取得太醫普通股股票達3億元以上，目前益發總計持有太醫3,487張股票，投資金額達3.13億元，持股比率約4.8%。

可成近年投資布局動作頻頻，並持續鎖定生技、醫材等領域，繼取得鐿鈦科技約20%股權後，本次再次入股醫材廠太醫，平均取得成本為每股89.87元。

太醫為國內醫材績優股，去年賺逾半個股本，每股純益5.8元，配息4.8元，無論本業獲利或配息政策均相當不錯，成為可成投資的主要目的；至於可成另一投資鐿鈦科技則預計8日進行除息，該公司去年每股純益7.05元，每股配息3.5元。

針對轉型之路，可成董事長洪水樹曾於股東會指出，持續鎖定醫療器材與半導體二大領域，去年已在上市櫃公司中找優質標的投資，包含聯合骨科等醫材公司；而半導體領域則從特殊材料、技術與製程等面向拓展技術平台，期盼這些策略投資與併購未來能逐步展現出成果。

可成昨日股價下跌6.5元，收233.5元。