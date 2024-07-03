揚智 打造智慧機上盒

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

機上盒（STB）晶片業者揚智（3041）昨（3）日宣布，與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS及NetRange達成戰略合作。法人看好，相關合作有助揚智擴大後續出貨動能。

揚智指出，上述合作達成一個重要里程碑，透過ACCESS與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操作系統（RTOS）機上盒平台，可將傳統機上盒轉變為具有視頻點播（VoD）與OTT功能的智慧機上盒。

揚智RTOS平台與ACCESS及NetRange Twine Micro Client解決方案相結合，可滿足市場對綜合流覽器與應用解決方案在機上盒平台的關鍵需求。此一整合使用戶能直接通過自家機上盒，連結多樣性線上內容與服務。

揚智 機上盒 電視

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