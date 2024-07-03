亞翔罕見重訊 否認奪星國單
市場盛傳，設備廠亞翔（6139）奪新加坡工程大單，惟亞翔昨（3）日罕見於盤中發出重訊澄清，有關該公司接到新加坡工程訂單的言論，純屬市場不實謠言。
亞翔近期股價因市場傳聞接下新加坡工程大單，走勢凌厲，從6月最後一周約220元附近起漲，7月2日一度衝上276.5元，短短七個交易日大漲逾25%之後小幅壓回，昨天股價漲1元、收261元。就籌碼面來看，外資昨天賣超815張，連三賣，三天來累計大舉賣超6,918張。
據悉，亞翔過往確實在新加坡接下不少半導體廠設備訂單，此次新接星國工程大單傳聞起因於世界先進日前宣布，將與荷蘭半導體大廠恩智浦（NXP）在新加坡合資興建12吋晶圓廠，投資金額約78億美元。
由於世界星國投資額龐大，市場因亞翔過往在星國接單熱絡，因而聯想將順勢拿下世界大單。惟遭亞翔罕見於盤中發出重訊否認。
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