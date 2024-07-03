全新6月營收 攀七個月高點

砷化鎵磊晶大廠全新（2455）昨（3）日公告6月營收2.97億元，攀上七個月來高點，月增1.7%，年增37.2%；第2季營收8.75億元，季增4.5%，年增47.3%。全新看好，下半年營收將逐季成長。

累計上半年營收17.12億元，年增73.2%，反映全球智慧手機市況復甦，推升砷化鎵磊晶需求升溫，帶動全新相關產品出貨動能強勁。

全新指出，下半年為電子產業傳統旺季，加上各大智慧手機品牌廠新機齊發，估計對磊晶需求持續走升，下半年營運將逐季成長，並優於上半年，全年營運較去年樂觀看法不變。

蘋果將在9月發表iPhone 16系列，市場預料全新也將受惠。據悉，目前高通及Qorvo所需的磊晶都由全新負責供貨，並交付給穩懋、宏捷科代工生產PA（功率放大器），而高通以及Qorvo所供應的PA，約占iPhone 16系列近七成，因此全新受惠最大。

針對客戶訂單概況，全新不評論單一客戶。據悉，過往iPhone的PA訂單主要由Avago、Qorvo、Skyworks三家為主，高通歷經多年練兵，今年獲得蘋果青睞，成為第四家供應商，供貨比重也大幅提升。

針對今年展望，全新董事長陳建良曾指出，AI手機興起將推升高階手機的換機潮湧現，加上5G市場滲透率擴大、WiFi 7進入商用時程，均有助PA市場需求高漲，帶動上游磊晶的需求同步提升。

發射端方面，隨著AI應用興盛，銅線開始不敷使用，由光纖取而代之，而全新的400G VCSEL去年獲得微軟認證，有望貢獻營收。