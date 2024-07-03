中華電 衝刺衛星物聯網

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）近年來積極布局高、中、低軌衛星，昨（3）日宣布，攜手仁寶電腦、神盾能源合作，成功完成3GPP IoT-NTN技術的衛星物聯網測試，要開創物聯網新應用。

中華電信執行副總簡志誠表示，中華電信將以行動網路、光纖網路、無線網路，加上高、中、低軌衛星，全面打造星、空、地綿密網路服務，提供更完善的通訊服務，持續強化網路韌性及開發智慧生活新應用。

簡志誠強調，此次測試是衛星與物聯網結合的重要驗證里程碑，在中華電信研究院進行，透過多樣性感測器量測數據後，利用衛星通訊將結果回傳至物聯網平台，衛星通訊能為地面網路無法到達的地區提供訊號，讓物聯網應用服務更為廣泛。

中華電信表示，衛星物聯網與仁寶、神盾能源合作，採用3GPP Rel-17標準技術IoT-NTN，具備全球普及市場發展潛力，仁寶提供3GPP衛星物聯網終端設備與解決方案，加上神盾能源，可根據客戶需求搭配對應的感測器，將感測資料整合至物聯網平台。

中華電信已透過地面行動網路提供物聯網服務，是全國第一家提供3GPP NB-IoT/LTE-M標準解決方案的電信公司。

中華電信 物聯網 神盾

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