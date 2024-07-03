聯策自結5月淨利600萬元 年成長逾447%

AOI廠商聯策（6658）3日公布自結5月單月淨利600萬元但年成長 447.03% ，單月自結每股獲利0.19元。

聯策今年5月營收1.76億元，年成長約87.2%，稅前淨利900萬元，年成長488.83% 。

聯策先前掛牌法說會上提到，致力於電路板、半導體等電子產業智動化設備、機器視覺應用整合業務。今年並跨入研發半導體晶圓檢測、量測設備。主要客戶為一線PCB大廠。

因應PCB產業趨勢，聯策計畫通路應對東南亞（PCB製造板塊移動），以及日本（設備與機台連線自動化整合系統）。在競爭優勢方面 ，聯策提到，在載板及電路板已經有超過1000台實績，加入影像AI應用更有量產效益。市場機會預期8吋廠以下使用外觀機逐步取代是趨勢。