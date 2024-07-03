大立光法說會11日登場 關注毛利率走勢與展望

大立光預告，將於11日舉行第2季法人說明會，法人將關注大立光第2季營運表現、毛利率狀況，以及下半年展望等；大立光前5月營收年成長25%，董事長林恩平先前表示，第3季客戶拉貨預期樂觀。

大立光今天宣布，將於7月11日舉行第2季法說會。大立光5月合併營收新台幣34.86億元，年成長33%，前5月營收年成長25%。大立光先前表示，6月拉貨動能和5月相當，大立光預計5日發布6月暨第2季營收。

林恩平先前在股東會上表示，今年產業狀況沒有比去年好，高階機種銷售較少，但第3季客戶拉貨預期仍樂觀。

針對今年客戶端旗艦機開案狀況，林恩平表示，呈現「有客戶想要升級、有人想要便宜」的狀況，有些客戶採用8P（8片塑膠鏡片）的方案，有些是1MG+6P（1片模造玻璃+6片塑膠鏡片）的方案，但量不會太大，比去年微幅成長。