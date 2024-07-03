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臻鼎-KY今年營運 沈慶芳：全面回溫、載板營收拚百億

中央社／ 台北3日電
PCB龍頭臻鼎-KY（4958）3日宣布，在桃園青埔高鐵站前興建臻鼎企業總部，並由誠品生活（2926）打造5000坪獨棟大店進駐，預計明年動工、2028年底開幕。圖左至右為臻鼎-KY董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔。圖／中央社
PCB龍頭臻鼎-KY（4958）3日宣布，在桃園青埔高鐵站前興建臻鼎企業總部，並由誠品生活（2926）打造5000坪獨棟大店進駐，預計明年動工、2028年底開幕。圖左至右為臻鼎-KY董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔。圖／中央社

PCB龍頭臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，去年到今年是「大病初癒」，今年營運會好很多，各個產品領域「全面回溫」，載板預計占營收5%以上，估今年載板營收將達到近百億元，比去年翻倍。

PCB龍頭臻鼎-KY今天宣布，在桃園青埔高鐵站前興建臻鼎企業總部，並由誠品生活打造5000坪獨棟大店進駐。

針對蘋果iPhone拉貨潮，沈慶芳會後受訪表示，每年到此時就很旺，今年具體方向不變、會慢慢上來，上半年已不錯，下半年當然要更好，尤其去年至今年「大病初癒」，今年營運會好很多，差不多維持上半年36%、下半年64%的比例，第4季為營運高峰。

展望今年市況，他表示，看起來是各個產品領域「全面回溫」，AI目前聲量很大，但實質量能還不是很大，不過有個客戶的AI產品，臻鼎-KY就占了30%；載板預計占營收5%以上，估計今年載板營收達近百億元，比去年翻倍。

產能方面，沈慶芳表示，台灣高雄廠明年開始有貢獻，泰國廠也很順利，現在還沒規劃載板產線，以汽車、server、光模塊為主。

PCB 營收 臻鼎

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