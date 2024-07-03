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訊舟營收／5月EPS 0.08元 轉虧為盈

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠訊舟（3047）今日應證交所通知辦理，公布5月營運表現，單月每股稅後純益0.08元，相較去年同期年增233%，相較今年第1季每股稅後淨損0.29元，有轉虧為盈表現。

訊舟近期股價漲勢凌厲，7月1日及2日都登上漲停，今日上漲1.65元，收36.1元，7月以來漲幅達26.7%。

訊舟近期主要受惠於轉投資康全打進印度市場，推升營運轉佳，5月營收7.1億元，月增23.3%，年增125.7%，稅後純益1,700萬元，年增244%，每股稅後純益0.08元，相較今年第1季虧損狀況，有轉虧為盈表現。

康全（8089）日前也應要求公布獲利表現，4月每股稅後純益1.05元，5月營收4.82億元，月增39%，年增666.7%，稅後純益0.98億元，每股稅後純益1.67元，累計第2季前兩個月每股稅後純益達2.72元，不僅轉虧為盈，也彌補今年第1季每股稅後淨損2.32元。

訊舟近年強打解決方案，包含智慧飯店、智慧公寓、智慧辦公室、智慧零售、智慧城市等，每年營運表現穩定，營運波動主要受子公司康全影響。

訊舟是康全最大股東，持股約33.5%，去年康全受到客戶去化及全球經濟等因素影響，營運表現不佳，今年拿下印度最大行動電信業者5G標案，推升營運大幅成長，訊舟也同步受惠。

法人表示，訊舟受惠解決方案穩定成長，加上康全營運轉佳，今年營收可望逐季成長，第2季可望轉虧為盈，全年營收成長五成以上，有機會挑戰歷史新高。

營收

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