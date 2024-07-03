盟立、應廣除息股價走高 完成填息
盟立及應廣今天除息，股價同步走高，分別達73.6及123.5元，完成填息。
自動化設備系統廠盟立每股配發0.5元現金股利，總金額新台幣9776萬元，預計7月31日發放。盟立開盤跳空達70.4元，上漲0.7元，順利完成填息，隨後進一步攻上75元。
微控制器（MCU）廠應廣每股配發2.00131495元現金股利，總金額6087萬元，預計7月26日發放。應廣盤中達123.5元，上漲2元，同樣順利完成填息。
盟立今年來營運持續滑落，累計前5月營收25.29億元，年減3成，不過，盟立開發資料中心雙相浸沒式冷卻技術，並與盟英科技及達利合資公司，搶攻人形機器人市場，未來營運前景備受矚目。
應廣今年來受惠特定產品需求強勁，加上部分產品價格調漲，營運顯著回升，累計前5月營收5.57億元，年增57.11%。法人預期，應廣今年業績可望優於去年水準。
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