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台積電法說前夕 瑞銀率先「四問」、分析「三大優勢」目標價喊1,070元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電（2330）將於18日舉行法說會，隨2日股價跌破5、10日等短期均線，外資瑞銀證券率先為全球投資人提出「四問」及「三大優勢」最受矚目。 （路透）
台積電（2330）將於18日舉行法說會，隨2日股價跌破5、10日等短期均線，外資瑞銀證券率先為全球投資人提出「四問」及「三大優勢」最受矚目。 （路透）

台積電（2330）將於18日舉行法說會，隨2日股價跌破5、10日等短期均線，外資瑞銀證券率先為全球投資人提出「四問」及「三大優勢」最受矚目，由於生成式AI需求持續擴大，因此給予「買進」評等，目標價上看1,070元，引發市場高度關注。

瑞銀所提出的「四問」包括：一、整個半導體周期展望；二、毛利率趨勢及關鍵因素；三、資本支出更新及2025年訂單能見度；四、2奈米製程發展是否有提前可能。同時，也是台積電法說前，外資圈首篇提出四問報告，也是全市場第一篇，估計台積電每股稅後盈餘（EPS）至2028年的報告。

瑞銀認為，整體半導體周期受惠雲端AI/高效能運算（HPC）強勁，相關應用將進一步穩定。台積電在生成式AI需求擴大，及先進製程強勢的領先技術帶動下，將驅動毛利率持續走升、獲利能見度持續強勁，估計2024至2028年EPS各為40.14元、53.27元、60.75元、69.5元、80.23元，因此給予「買進」評等，目標價看1,070元。

在三大優勢上，瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞分析，首先對於台積電2025年的展望，基於近期上調收入預測，以及對2奈米需求前景的改善，瑞銀團隊將資本支出由350億美元上調至370億美元，資本強度達34%。

即便2奈米的量產計畫預計於2025年底開始，但台積電目前似乎已提超前部署相關2奈米設備，有望於2026、2027年顯著增產，同時也鞏固在全球半導體晶圓代工的領導地位。

其次，在CoWoS方面，林莉鈞看好，台積電在2025年將繼續保持作為主要CoWoS供應商的地位，市場份額超過80%。目前預估台積電2024年底的晶圓產能將提高至每月4萬片（40kwpm），並在2025年底達到5.5萬片，以滿足輝達（NVIDIA）和其他雲端運算特殊應用晶片（ASIC）的市場需求。

第三，在3奈米製程上，台積電的先進製程，包括N3、N5等需求，將在2024年下半年保持強勁，主力除了秋季將推出的Phone 16全面採用3奈米製程外，還有高通（Qualcomm）與聯發科（2454）兩大SoC業者將推出的旗艦新品，以及英特爾的外包訂單及雲加速器的需求，皆對台積電營收有很大的貢獻。

展望後市，隨iPhone換機周期改善，尤其在2024年下半年和2025年，台積電的3奈米製程需求預計也將顯著攀升，甚至可能在2025年的供給面吃緊，導致供不應求，整體而言前景亮眼。

台積電 奈米

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