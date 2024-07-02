亞德客6月營收年減1% 樂觀後市

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（2）日公布6月合併營收25.1億元，月減10.1%、年減1%；累計上半年合併營收156.3億元、年增4.8%，續創歷史同期新高。亞德客表示，第3季出貨將比預期好，對未來市場需求仍持樂觀看法。

亞德客6月份來自電子行業、紡織暨服裝機械、機床設備、汽車行業及通用機械行業的出貨有較高的增長率。第2季合併營收為84.28億元，季增16.9%、年增5.3%，再創單季營收歷史新高。

亞德客昨天公告，將於7月24日受邀參加美商高盛舉辦的線上法說，對第3季及下半年營運展望提出看法。

亞德客表示，目前接單金額持續高於出貨金額，但因6月份工作天數較少，以及部分客戶期望7月召開的三中全會將出台更多的獎勵政策，因而延後拉貨以取得更多的補助，致使6月出貨金額受到影響。

「現階段的需求只是遞延而不是消失！」亞德客認為，第3季度的出貨應可比原先預期好，對全年度的出貨也維持原先的期望。尤其，公司對產品銷售組合及生產效率提升仍不斷精進，有助於持續提升營業利潤率，公司至目前為止亦持續提高市場占有率。