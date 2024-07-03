和勤6月營收年增22% 銷售穩定

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布6月合併營收1.96億元，月增4.5%、年增22.5%；累計上半年合併營收12.52億元、年增約22%。

和勤表示，硬碟（HDD）及車用零件出貨均穩定成長，公司並掌握硬碟下一代新機種訂單，下半年旺季可期。

和勤第2季受到品牌車廠調整庫存的影響，車用零件營收不及去年同期，不過硬碟（HDD）零件回復正常水準，累計第2季合併營收6.01億元，雖較上季減少7.6%，但仍較去年同期成長10.2%。

和勤指出，在硬碟及車用零件出貨均穩定增加帶動下，6月營收已是連續11個月呈現年增表現，而下半年有多項新品量產，加上傳統旺季效應，預期營收將繼續保持成長。

和勤6月份兩大業務營收分別為：車用零件1.33億元，占比67.51%；硬碟機構件（VCM Plate）0.49億元，占比25.15%。

和勤表示，部分主要客戶仍在調整庫存，不過新品商用車變速箱零件持續爬坡，6月整體車用零件出貨已較上月回升；硬碟（HDD）零件出貨穩定增加。

營收 硬碟

延伸閱讀

亞德客第2季營收創高 估第3季出貨優於預期

15檔除息 聯電、鴻海、鴻準都貼息 這2檔竟完成填息

台積買力森諾科寶山廠房 斥資6.68億元

全民權證／志聖 兩檔閃金光

相關新聞

其陽6月營收月增15% 友通月減5.5%

佳世達旗下網安廠其陽（3564）及母公司工業電腦大廠友通昨（2）日公布6月營收，其陽6月營收繳出雙成長、月增15.64%...

Google投資太陽能 森崴能源、世紀鋼添動能

Google在台推動1GW太陽能建置案，支援在台用電需求。法人機構認為，今年起台灣綠電憑證市場供不應求，此次Google...

台股ETF燒燙燙 00919奪人氣王

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加13.9萬人，來到870萬人為連續18周...

致茂、世芯、創意 瑞銀按讚

瑞銀證券在最新出具的「亞洲半導體產業」報告中指出，為滿足商用繪圖處理器（GPU）與特殊應用IC（ASIC）的強勁需求，預...

宏捷科Q2營收創高

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（2）日公告6月營收4.26億元，月減1.9%、年增101.9%，業績表現持穩；其中，第...

昇陽半拚擴產 營運向上

再生晶圓廠昇陽半（8028）持續擴大產能，法人預期，該公司下半年營運表現可望逐漸向上，繳出優於上半年的成績，帶動今年整體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。