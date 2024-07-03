和勤6月營收年增22% 銷售穩定

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）公布6月合併營收1.96億元，月增4.5%、年增22.5%；累計上半年合併營收12.52億元、年增約22%。

和勤表示，硬碟（HDD）及車用零件出貨均穩定成長，公司並掌握硬碟下一代新機種訂單，下半年旺季可期。

和勤第2季受到品牌車廠調整庫存的影響，車用零件營收不及去年同期，不過硬碟（HDD）零件回復正常水準，累計第2季合併營收6.01億元，雖較上季減少7.6%，但仍較去年同期成長10.2%。

和勤指出，在硬碟及車用零件出貨均穩定增加帶動下，6月營收已是連續11個月呈現年增表現，而下半年有多項新品量產，加上傳統旺季效應，預期營收將繼續保持成長。

和勤6月份兩大業務營收分別為：車用零件1.33億元，占比67.51%；硬碟機構件（VCM Plate）0.49億元，占比25.15%。

和勤表示，部分主要客戶仍在調整庫存，不過新品商用車變速箱零件持續爬坡，6月整體車用零件出貨已較上月回升；硬碟（HDD）零件出貨穩定增加。