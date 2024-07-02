宏璟、鼎固百億元大案 跨步

日月光集團關係企業宏璟（2527）與鼎固-KY共同持有位在台中市北屯區洲際段247地號的大案，已經正式取得建照，該案基地面積約4,988坪，是目前台中14期土地面積最大的開發案。

宏璟建設指出，該案還在細部調整中，具體總銷、推案時程未定，但可能採先建後售模式。

宏璟建設與鼎固-KY在2021年分別斥資16.58億元，買下台中北屯區洲際段土地，據台中市都發局資料顯示，該案規劃興建地上26層、地下三層，兩幢三棟，共366戶之鋼筋混凝土造大樓，總樓地板面積約2.37萬坪，基地面積約4,988坪。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，台中14期不僅腹地廣大，又擁74號快速道路加持，同時緊鄰市區生活圈，據實價登錄，14期新案最高已達每坪7字頭，目前坐七望八，吸引不少建商插旗，加上有巨蛋、洲際百貨加持的洲際段，未來待重大機能、建設等陸續到位後，區域價格值得期待，而宏璟與鼎固的千坪大案，預期總銷應該也有百億元起跳。

宏璟建設指出，除了台中14期「北屯洲際段」案外，公司在手土地庫存還有約四筆，包括「土城員和段」、「板橋埔墘段及中和光復段」、「竹北蓮華段」、台中七期「西屯區惠國段」，未來動能無虞。

宏璟建設表示，今年將以開發竹北合建案、台中洲際段住宅為主，而台商回流、產業擴廠下，近年商用不動產交易活絡，「高雄K13廠辦大樓」、中壢「第二園區智慧型廠辦大樓案」完工，兩大案均為封測廠，可望成為今年業績主要貢獻來源。

展望今年，宏璟建設指出，今年市場回歸供需基本面，在新青安政策加持下，購屋的剛性需求仍相對穩固，買氣以低總價、小坪數產品為主流。

另一方面，房價與建築成本攸關，土地成本取得日益增高、工資及原物料等建築成本不斷上漲，而明年即將開徵的碳費可能增加鋼筋及水泥的成本，因此成本上升反應至預售屋及新成屋的售價提高，加上國內利率仍在低檔、全球經濟復甦及美國有望降息等原因，預期今年國內房市將呈「價量俱穩」或「量穩價緩漲」格局。

整體而言，宏璟建設認為，房地產是風險相對較低的標的，長期而言，房地產市場的的展望可持審慎樂觀的態度。