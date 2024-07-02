達麗斥資5.7億獵地

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

達麗建設（6177）持續加碼布局台中房市，出手5.71億餘元購入台中市北屯14期洲際段582.86坪土地，拆算每坪土地單價達98萬元；而位於高鐵站區的「新高鐵」預售案，銷售順利，成交單價已站上5字頭。

台中房市熱區14期重劃區，近年來重大建設利多不斷，包括位於洲際棒球場旁的漢神百貨將於明年底開幕營運，台中大巨蛋也於稍早動工，74號快速道路連接國道四號、國道一號的工程也已陸續完工通車等。

據了解，達麗建設此次以5.71億元拿下14期洲際段582.86坪土地，地點就位於崇德19路與洲際五街口附近，斜對面為春水堂的土地。

達麗建設看好台中房市長期發展，此次購入的土地將作為佈局台中的儲備土地。目前，達麗台中在售建案有烏日區預售新案「新高鐵」，此案緊鄰全台最大百貨商場「D-ONE第一大天地」，銷售已近八成，每坪成交單價已站上5字頭。

另外，第4季將有「台灣大道案」進場銷售。此案位於西屯區台灣大道二段與何厝街口，基地位置精華，目前此案已取得建照，將規劃推出小坪數2房產品，總銷約40億元。

至於達麗新購入的14期土地，在地業者表示，該區段位於洲際段商業區商五土地，容積高且土地方正，不過推測仍需再整合鄰地，以利後續規劃。

房市 高鐵

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