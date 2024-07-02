與亞東醫院合作 遠傳攻在宅急症照護

《通訊診察治療辦法》新制7月1日上路，亞東紀念醫院攜手遠傳（4904）迅速開辦「在宅急症照護試辦計畫」，結合遠傳5G遠距診療平台、IoT生理量測器材、「Health健康+」App，提供病患整合性醫療照護解決方案。

衛生福利部中央健康保險署推動實施「在宅急症照護試辦計畫」，賴清德總統昨（2）日與衛福部長邱泰源、健保署長石崇良前往亞東醫院參觀「健康台灣 老有所顧 一輩子的愛 『在宅急症照護』全國開啟活動」，亞東醫院院長邱冠明、遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民展示在宅急症照護服務及數位科技解決方案。

遠傳指出，「在宅急症照護試辦計畫」提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，以降低照護機構住民往返醫院頻率，健保給付範疇包括通訊診察治療及遠距生理監測照護等數位科技服務模式。

在宅照護可透過IoT生理量測器材，連接遠傳5G遠距診療平台，遠端即時及延續性監測病患呼吸，血氧，心跳，血壓，透過遠傳5G遠距診療平台，支持遠距專科會診、視訊門診、遠距諮詢與訪視，實現整合式在宅醫療照護服務。