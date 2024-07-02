證交所攜手職棒 強化防詐意識

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所宣導反詐騙，繼先前以反詐騙專網「證派外送」為主軸，舉行多次快閃活動後，預計7月7日、8月7日、9月27日與中華職棒味全龍合作，辦理「證派外送　強棒出擊」活動，期盼協助民眾強化防詐意識及提升識詐知能。

中華職棒為國內規模最大的職業運動聯盟，本活動為證交所首度前進棒球場進行反詐騙宣導，合作對象味全龍，不但是職棒元年首支冠軍隊伍，2023年也勇奪總冠軍。

為吸引不同族群關注投資詐騙議題，證交所在金管會指導下，首度將反詐騙宣傳活動帶到天母棒球場，希望藉由味全龍的三場主場賽事，推廣4月推出的反詐騙專網「證派外送」，幫助民眾藉由「證派外送」網站了解常見投資詐騙手法。

證交所規劃7日於天母棒球場二樓商店街長廊設置攤位，並派出「反詐特派員」，邀請民眾掃QRCODE至「證派外送」網站，進行趣味的「甜點鑑賞屬性」測驗，幫助民眾了解自己是否容易掉入投資詐騙的陷阱。民眾只要完成測驗，就可以獲得精美禮物。

在場內活動方面，證交所預定中場時間辦理趣味跑步競賽活動，邀請四位球迷穿戴「證派外送」外送員裝備，與味全龍吉祥物於外野進行趣味賽跑，完成跑步的參賽者將獲得味全龍球員搖頭公仔及反詐甜點磁鐵包，並有機會與味全龍啦啦隊小龍女同框。

證交所歡迎球迷於當日開放進場後，至證交所攤位報名，限額四名，額滿為止，年齡限制則是國小五年級以上。

味全 詐騙 證交所

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