台股ETF燒燙燙 00919奪人氣王

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股ETF受益人最新一周增加13.9萬人，來到870萬人為連續18周新高，觀察上周台股ETF中受益人增加的有45檔，群益台灣精選高息（00919）一周增加3萬77人奪下人氣王。

法人表示，台股高息ETF波動度相對個股與大盤低，是存股族投資人長期穩健投資好選擇，投資人可趁台股高檔拉回及ETF除息後便宜價，把握逢低分批進場中長線布局機會。

台新臺灣永續高息中小型（00936）經理人黃鈺民則表示，台股波段大漲2,000點，短線震盪幅度加大，此時布局中小型ETF可望提升下檔防禦力，因為當行情回檔時，大型股容易成為外資提款機，中小型股相較大型股，其股本與市值較小，籌碼相對集中，有助降低波動度。

另一方面，中小型股對抗不景氣時具調整彈性，成長性動能佳。