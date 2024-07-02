旭暉5月每股虧損0.19元 多元布局

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

旭暉應材（6698）昨（2）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應證交所要求公布相關財務業務等訊息，今年5月合併營收6,651.5萬元，年減32.5%；單月稅後純損1,248.5萬元，每股虧損0.19元。

旭暉應材昨天股價逆勢上漲4.6元，並爆出1.69萬張大量，收51.5元。

股價近八個交易日帶量震盪走高，其中上漲五日，漲幅己達40.7%。旭暉應材今年前五月合併營收3.53億元，年減22.9%。

旭暉應材原專注於OLED通用型金屬遮罩（CMM）市場，先前受到陸廠OLED面板因疫情影響出貨疲軟，手機市場需求滑落，導致營運表現不佳。

在積極展開產品多元化布局作業，轉投資的微波真空管公司宏碩系統出貨順暢，有效挹注營運。

OLED 營收

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