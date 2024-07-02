錸德5月每股虧損0.01元 跨足綠能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

光碟片大廠錸德（2349）近期股價大漲近五成，達公布注意交易資訊標準，昨（2）日公布今年5月財務數字，歸屬於母公司業主虧損600萬元，單月每股虧損0.01元。

錸德今年5月營收達6.49億元、年增4.34%，稅前盈餘1,100萬元、年減8.33%，歸屬於母公司業主虧損600萬元，每股虧損0.01元，兩者皆較去年同期虧損幅度擴大。

錸德本波股價自6月26日起漲，隔日攻上漲停，隨後連續四根漲停板，累計短線股價連五漲，波段上漲4.38元、漲幅47.25%；錸德昨天持續鎖住漲停板，收在13.65元、上漲1.2元。

錸德近年來轉型朝綠能及儲能布局，搭上綠電概念股行情。其中，錸德子公司錸寶轉型以儲能櫃整備、生產與維護業務為主，日前取得雲豹能源子公司台普威儲能櫃供貨合約14億元。

至於旗下鈺德2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統的統包工程業務，營收也持續成長。

漲停 錸德

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