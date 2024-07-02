友達月底法說 新人事亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）昨（2）日公告，將於7月31日舉行今年第2季實體法人說明會。友達指出，新上任的財務長、公司治理主管暨發言人副總經理張博儀將首度亮相。

友達今年4月完成併購德國BHTC，推升5月營收攀上253.4億元，月增6.6%，營運呈加溫走勢。

友達表示，5月面板總出貨面積達185.5萬平方米，較4月增加11.3%，與去年同期相比則減少9.4%。累計今年前五個月合併營收1085.84億元，年增18.6%。

友達董事長彭双浪先前表示，今年營收及獲利都將呈逐季改善走勢。

彭双浪強調，可以期待友達營運將愈來愈好。另外，友達要將純面板營收降至七成以下，未來還逐步下降。

友達完成德國BHTC併購案，除大幅提升友達集團產品在車市的市占率，每四輛車就有一輛採用集團的產品，也完備了全球據點、更接近60餘家客戶。

彭双浪說，車用產品屬客製化，且訂單交期長而穩定，友達積極拉高車用業績比重，有助達成降低面板占比的目標。

友達 營收

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