其陽6月營收月增15% 友通月減5.5%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達旗下網安廠其陽（3564）及母公司工業電腦大廠友通昨（2）日公布6月營收，其陽6月營收繳出雙成長、月增15.64%，為今年單月新高，第2季亦交出雙增成績；友通6月則是雙衰退，業績仍未出現明顯回溫。

其陽公告6月營收2.02億元，年增33.37%；今年第2季營收5.3億元，季增25.3%、年增13.73%；累計其陽上半年營收9.53億元，年減2.03%。

其陽先前表示，網通資安仍是市場的剛性需求，預計新產品及專案導入將在2024年下半年陸續發酵，業績可望逐步回升。

其陽持續落實庫存調控，審慎樂觀看待整體營運表現。

友通6月營收7.4億元，月減5.58%、年減45.94%；今年第2季營收21.67億元，季增13.45%、年減42.37%；累計上半年營收40.74億元，年減46.26%。

友通 營收

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