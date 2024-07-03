方略結盟日商 拚開發新品

群創（3481）與鴻海集團旗下永齡基金會轉投資的台灣新創企業方略電子昨（2）日宣布，獲得日本碍子株式會社（NGK Insulators, Ltd.）的戰略投資，雙方將共同開發薄膜電晶體與陶瓷基板整合的混合電路基板，促進新技術和新產品的開發。

NGK是一家有百年歷史的企業，專注於陶瓷技術創新，1919年成立以來，開發出陶瓷基板和陶瓷封裝等自有產品，並提供各式先進的產品與解決方案，涵蓋能源儲存、環境保護和電子元件等多個領域。

方略電子成立於2021年，專注於開發薄型Mini LED顯示技術和半導體模組混合基板，主要股東為鴻海集團旗下永齡基金會和群創。方略電子董事長丁景隆曾任群創執行副總經理，目前也是群創董事暨轉投資的啟耀光電董事長。

丁景隆表示，在第一、二代顯示器技術發展歷程中，台灣的角色都是「跟隨者」，但在第三代的軟性顯示器產業革命，方略電子的雄心是引領台灣顯示器產業成為「世界的領航者」，重新定義台灣的產業角色。他指出，第三代顯示器最大特徵，是從 「平面」進一步演化到 「軟性」，具體的技術內容是Mini LED／Micro LED製作在軟性基材上。

方略電子利用薄膜電晶體電路設計技術底蘊，研發出超薄、輕量化、可撓曲、低功耗且高亮度的Mini LED顯示器。利用此技術，可在薄膜上形成精細配線和功能電路，並結合不同材料製作混合式的電路基板。

方略電子將利用NGK的陶瓷技術和產品，提升薄膜LED顯示器和半導體模組混合基板的性能和可靠性；NGK則能利用方略電子的薄膜電晶體電路技術，拓展其陶瓷產品的功能和價值。雙方的合作，將促進新技術和新產品的開發。