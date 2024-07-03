倚天酷碁強攻歐洲市場
宏碁集團旗下倚天酷碁（2432）強攻歐洲市場，昨（2）日宣布將參加即將登場的法蘭克福歐洲自行車展，推出全新的ebii elite、Acer eNomad-R／R ST和Acer eCargo-M電動自行車，展示完整的智慧微移動產品線。
倚天酷碁看好，隨著歐洲自行車展上更多新品推出，有望刺激歐洲市場智慧移動業務銷售。
倚天酷碁表示，將於歐洲自行車展上展出ebii電動輔助自行車系列，包含全新的ebii elite及獲獎無數的Acer ebii。ebii elite延續ebii極簡風格外型及核心AI技術，藉由強化後的加速性能及爬坡能力，應對各種地形和騎行環境。
倚天酷碁持續擴展電動自行車產品線，鎖定多元化的生活方式需求，目前其產品線已有專為城市所設計的多功能車型、電動貨運自行車等。
倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示，旗下智慧微移動產品在今年3月的台北國際自行車展獲得各方關注，銷售也有顯著增長。
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