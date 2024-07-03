鴻海昨（2）日代子公司Fulian Precision Technology Component CO.,LTD公告，以租地委建興建廠房，預算金額為1.19億美元（約新台幣39.1億元）。外界認為，該項投資主要是擴增越南廠的產能。

鴻海近年積極拓展越南布局，去年便曾代子公司Fulian Precision Technology Component Co.,Limited公告，向SAIGON-BACGIANG INDUSTRIAL PARK CORPORATION取得土地使用權資產，面積約45.11萬平方公尺（約 13.64萬坪），每平方公尺價格大約327萬越南盾，交易總金額約1.48兆越南盾（約新台幣18.96億元），地點位於越南北江省越安縣光州工業區。

外電報導指出，越南北江省是大型科技廠中心，鴻海已經在當地製造iPad和AirPod，該省也是蘋果和三星零組件供應商和裝配廠的地點。外界推測，鴻海不僅為蘋果生產iPad與AirPod，甚至是MacBook筆電，以及未來平價版的Vision Pro，都有可能在越南生產。

越南已成為鴻海集團第二大生產基地，僅次於大陸。鴻海在越南北江、北寧與廣寧省都有生產基地。

外電報導指出，鴻海也將在越南北江省的廠房為電訊商諾基亞 （Nokia）生產5G AirScale設備，包括用於5G基礎設施的最新一代大規模MIMO AirScale產品。可以看出，網路通訊設備的客戶，也要求鴻海在越南生產。

另外，市場也傳出，鴻海規劃在越南發展電動車零組件事業。例如投審會在5月中旬，通過鴻海增資越南兩家子公司9.34億美元，從事多媒體智能裝置及印刷電路板的產銷。

外電指出，鴻海規劃在越南北部興建兩座新的零組件工廠，其中一座工廠將生產電動車零組件。越南官員先前透露，鴻海集團的工廠將座落在廣寧省的工業區，此舉是鴻海集團努力降低對組裝蘋果iPhone依賴的一環。

報導披露，鴻海集團在越南規劃2億美元的工廠將製造電動車充電設備，預定2025年1月完工；另一座廠規劃投資4,600萬美元，生產晶粒（die）與通訊零組件，預定2024年完工。