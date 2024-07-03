微星下半年新品齊發

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）迎接下半年消費性產品旺季火力全開，推出隨身螢幕、AI筆電、板卡等新品搶市，為旺季業績點火。

法人表示，下半年進入消費性電子產品銷售旺季，微星在DIY市場積極拓展，目前不論主機板、顯示卡銷售都陸續傳來佳音。

AI PC方面，微星已推出涵蓋英特爾、超微（AMD）平台共約八款新機種，而且符合微軟定義下的AI PC，預期下半年業績將逐步發酵。隨著市場對AI PC接受度提高，預期明年貢獻會更加顯著。

微星董事長徐祥之前表示，主機板、顯卡、筆電與顯示器等產品今年的需求強勁，看好主機板與顯卡至少成長二至三成，顯示器則會勁揚50%以上。

尤其DIY市場需求更是強勁，微星透露，目前相關產品都賣到缺貨，供不應求。

徐祥強調，微星針對英特爾、超微、高通與微軟等軟硬體平台，都有相關對應的AI PC最新機種，橫跨x86與安謀（Arm）架構處理器，並且符合微軟的規範，看好AI PC帶來的效益會慢慢發酵，而且隨著愈來愈多App出現，應用愈來愈多，AI PC商機將逐步成長。

另一方面，微星也將參與7月6日至7日於台北花博爭豔館舉辦的「2024 GQ STYLE FEST潮流文化祭」，展出最新的PRO MP161 E2U隨身螢幕，該隨身螢幕與知名潮流品牌#DAMUR旅德服裝設計師黃世舜合作，進一步延續2024台北時裝周永續環保議題，結合聯名潮流T-Shirt與創意包材，微星也將在活動現場展示PRO MP161 E2U隨身螢幕充滿創意的紙盒包材。

微星並積極擴產，今年元月取得桃園龜山廠土地3,400多坪，規劃蓋1萬多坪廠房，樓高八層，主要用於生產AI伺服器、車載產品、充電樁與AIoT產品等，估計總投資額約50多億元，今年底將開工，2027年以前完工生產。

AI 微星

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