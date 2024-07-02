亞德客第2季營收創高 估第3季出貨優於預期

氣動元件大廠亞德客-KY今天傍晚公告自結6月合併營收新台幣25.16億元，是今年以來單月次低，不過第2季營收84.28億元，創歷年單季新高。亞德客-KY預期，第3季出貨應可比原預期好。

亞德客-KY 6月營收較5月減少10.14%，較去年同期下滑1.03%，亞德客-KY說明，6月接單金額持續高於出貨金額，但6月工作天數較少，以及部份客戶期望中共7月15日召開的三中全會，將釋出更多的獎勵政策，因此延後拉貨以取得更多補助，影響6月出貨金額。

從應用來看，亞德客-KY表示，6月電子、紡織及服裝機械、機床設備、汽車、以及通用機械產業出貨，有較高成長率。

亞德客-KY第2季自結合併營收84.28億元，仍創歷年單季新高，季增近17%，較去年同期增加5%，累計今年上半年自結營收億156.33億元，較去年同期成長4.87%，也創同期新高。

展望未來市況，亞德客-KY認為現階段需求只是遞延，不是消失，預期第3季出貨應可比原預期好，對今年度出貨仍維持原先期望。

亞德客-KY指出，持續精進產品銷售組合及提升生產效率，有助持續提升營業利潤率，持續提高市場占有率，對未來市場需求仍持樂觀看法。