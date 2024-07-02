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錸德急漲近五成 公布5月每股虧損0.01元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

光碟片大廠錸德（2349）近期股價大漲近五成，達公布注意交易資訊標準，故2日公布今年5月財務數字，歸屬於母公司業主虧損600萬元，單月每股虧損0.01元。

錸德今年5月營收6.49億元、年增4.34%，稅前淨利1,100萬元、年減8.33%，歸屬於母公司業主虧損600萬元，單月每股虧損0.01元，兩者皆較去年同期虧損幅度擴大。

錸德本波股價自6月26日開始起漲，27日攻上漲停，隨後股價漲停至今，連續四根漲停板，累計短線股價連五漲，波段漲幅47.25%。錸德2日持續鎖住漲停板，收在13.65元、上漲1.2元。

錸德近年來轉型朝綠能及儲能布局，搭上綠電概念股行情。其中，錸德子公司錸寶（8104）轉型以儲能櫃整備、生產與維護業務為主，日前取得雲豹能源（6869）子公司台普威儲能櫃供貨合約14億元；至於旗下鈺德（3050）2018年10月投資厚聚能源開發公司，跨入太陽能系統的統包工程業務，營收也持續成長。

漲停 錸德

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