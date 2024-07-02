其陽營收／6月、Q2營收雙成長 下半年新專案有望開花結果

佳世達（2352）旗下網安廠其陽（3564）2日公布今年6月營收，月增15.64%、年增33.37%，為今年單月新高，第2季業績亦呈現雙增佳績，展望後市，其陽新產品及專案導入將在下半年陸續發酵，業績可望逐步回升，帶動全年營收重回年成長軌道。

其陽公告今年6月營收2.02億元，月增15.64%、年增33.37%，為今年單月新高；其陽第2季營收5.3億元，季增25.3%、年增13.73%；累計其陽今年上半年營收達9.53億元，年減2.03%。

其陽先前表示，網通資安仍是市場的剛性需求，預計新產品及專案導入將在2024年下半年陸續發酵，業績可望逐步回升。其陽將持續落實庫存調控，審慎樂觀看待整體營運表現。

以訂單出貨比（Bill Ratio）來看，其陽預期，2024年接單狀狀況將回到2022年水準，隨著微軟將於2024年推出新平台，將帶動新一波資安需求，估其陽2024年營收將重回年成長軌道。

此外，佳世達集團搶攻AI商機，其陽是目前最直接受惠者。在今年台北國際電腦展上，其陽亮相最新雙相浸沒式液冷解決方案，匯集多項技術專利，為邊緣智慧應用提供高效且永續的解決方案。

其陽攜手超微（AMD）與工研院、廣運（6125）、一詮（2486）等開發雙相浸沒式液冷解決方案，達成電力使用效率低至PUE 1.02，最高可支援24U 96KW高效系統散熱，協助企業在滿足高強度AI運算需求的同時，大幅降低資料中心散熱能耗。