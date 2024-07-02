信邦營收／第2季83.88億元 同期次高、季增4.58%

電子零組件廠商信邦（3023）2日公布自結2024年6月合併營收為27.42億元，較5月28.25億元減少2.97%，比去年同期29.30億元減少6.43%；第二季合併營收為83.88億元，較第一季成長4.58%，與去年同期相比減少4.30%；累計上半年度合併營收為164.08億元，較去年同期減少5.04%。

信邦指出，6月合併營收之減少，係受太陽能產業季節性需求，供夏季安裝需求之出貨已近尾聲及新機種出貨遞延之影響，其銷售較5月減少32.21%；累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少10.40%、汽車產業減少11.26%、綠能產業減少10.14%、工業應用產業成長1.71%、通訊及電子週邊產業成長1.69%。

受惠於AI的創新應用及客戶端庫存已陸續回到正常水平，帶動消費性產業需求回溫及相關設備投資，上半年度工業應用、通訊及電子週邊產業之銷售較去年同期已轉為正成長。6月、第二季及上半年度合併營收雖較去年同期減少，仍為歷年同期次高之表現。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收80.87%；連接器及零組件銷售佔19.13%。

產業別的銷售分佈，綠能產業佔合併營收30.54%；工業應用產業佔29.66%；通訊及電子週邊產業佔18.16%；汽車產業佔13.41%；醫療及健康照護產業佔8.23%。