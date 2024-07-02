安國強勢填息 聯電宇瞻走跌貼息
聯電、宇瞻及安國等半導體廠今天除息，安國股價表現強勁，開盤跳空達155元，上漲1元，順利完成填息；聯電及宇瞻股價走跌，面臨貼息窘境。
聯電每股配發3.00011747元現金股利，總金額新台幣375.87億元，將於7月24日發放。聯電除股價表現疲弱，開低震盪走低，盤中下探51.9元，下跌2元。
宇瞻每股配發3.15元現金股利，總金額4.05億元，預計7月25日發放。宇瞻開平震盪走低，盤中達63.1元，下跌1.1元，同樣面臨貼息窘境。
安國每股配發0.49970721元現金，總金額4881萬元，預計7月26日發放。安國今天開盤價155元，上漲1元，順利完成填息，盤中進一步攻上160元，上漲6元。
聯電預期，上半年為今年景氣谷底，下半年可望優於上半年；宇瞻看好記憶體市況，產品價格應可上漲；安國預期，下半年營運表現將優於上半年，本業有機會轉盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言