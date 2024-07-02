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安國強勢填息 聯電宇瞻走跌貼息

中央社／ 新竹2日電

聯電、宇瞻及安國等半導體廠今天除息，安國股價表現強勁，開盤跳空達155元，上漲1元，順利完成填息；聯電及宇瞻股價走跌，面臨貼息窘境。

聯電每股配發3.00011747元現金股利，總金額新台幣375.87億元，將於7月24日發放。聯電除股價表現疲弱，開低震盪走低，盤中下探51.9元，下跌2元。

宇瞻每股配發3.15元現金股利，總金額4.05億元，預計7月25日發放。宇瞻開平震盪走低，盤中達63.1元，下跌1.1元，同樣面臨貼息窘境。

安國每股配發0.49970721元現金，總金額4881萬元，預計7月26日發放。安國今天開盤價155元，上漲1元，順利完成填息，盤中進一步攻上160元，上漲6元。

聯電預期，上半年為今年景氣谷底，下半年可望優於上半年；宇瞻看好記憶體市況，產品價格應可上漲；安國預期，下半年營運表現將優於上半年，本業有機會轉盈。

聯電 股利

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