台積電今、明年資本支出 瑞銀調高預期至320億和370億美元

瑞銀集團（UBS）基於AI設備市況調高了對台積電（2330）2024和2025年資本支出的預期，認為可能分別達到320億美元和370億美元。

瑞銀在周一發布的報告中寫道，「基於營收前景，以及對台積電2奈米製程晶片的需求能見度改善，意味不久的將來會有更多資本支出」。

受到iPhone 16全面採用3奈米製程晶片，3奈米和5奈米晶片的需求在今年下半年將保持強勁；支持第3季銷售較前一季大增12%。

2024年下半年或2025年的iPhone換機潮可能推動3奈米製程晶片需求增長；2025年全年3奈米晶片供應都可能緊張。

瑞銀分析師Bruce Lu和Evelyn Yu在6月27日的報告中重申給予台積電的買入評級並維持目標價不變。