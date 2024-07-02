快訊

準備開搶！「陳耀訓蛋黃酥」中午12:30開賣 官方提醒注意「6要點」

夫遭爆捲胞姊洗錢案、幫付律師費 徐巧芯嗆「可笑」：毫無根據的抹黑

民進黨指媽祖廟選邊站？來看「與神同行」不能說的秘密

聯電除息首日慘貼息 但早盤成交量高居台股第二大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電。（路透）
聯電。（路透）

聯電2日除息，每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後走低，一度下滑至52.1元，除息走勢疲弱，慘陷貼息，開盤近1小時，成交量逾9萬張，展台股個股成交量第二大。

根據證交所公告，2日計有怡華（1456）、宏泰（1612）、東聯（1710）、聯電（2303）、鴻海（2317）、鴻準（2354）、志信（2611）、華票（2820）、全台（3038）、啟碁（6285）、騰輝電子-KY（6672）、采鈺、致新（8081）、宇瞻（8271）、台火（9902）等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。

其中，鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點；合計15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。

台股早盤開開低，除息個股中，聯電也是開低走低，早盤以53.5元開出，股價開低走低一度52.1元，陷入貼息，開盤近1小時成交量爆出逾9萬張，居台股盤中成交量第二大。

法人預估今年半導體產值可望年增4%至6%，晶圓代工產值年增11%至13%。聯電今年第2季營運會略優第1季，景氣在上半年走出谷底，下半年會比上半年佳。

聯電 除息

延伸閱讀

00934首配0.33元…年化配息率19.4％！ 專家：ETF熱潮…台股大跌就有大筆投信資金進場

ETF除息旺季…18檔上秀 元大台灣50擬配1元

台股ETF受益人870萬續創18周新高 00919周增3萬人最旺

7月2日鴻海等15檔股票除息 影響加權股價指數約38點

相關新聞

鴻海除息開高走低但朝填息前進企圖強 鴻準朝填息挺進

鴻海（2317）2日除息，每股配發5.4元現金股利，早盤以212元開出後一度拉升至213元，朝填息前進，但盤中一度翻黑至...

台積電今、明年資本支出 瑞銀調高預期至320億和370億美元

瑞銀集團（UBS）基於AI設備市況調高了對台積電（2330）2024和2025年資本支出的預期，認為可能分別達到320億...

聯電除息首日慘貼息 但早盤成交量高居台股第二大

聯電2日除息，每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後走低，一度下滑至52.1元，除息走勢疲...

辛耘全年拚績增雙位數

受惠於客戶端強勁拉貨動能，半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）業績火熱，法人看好，今年業績可望成長雙位數百分比，續攀年...

折疊機商品平價化 提升滲透率

全球首款折疊機自2019年問世至今已長達六年，在零組件量產化以及技術日益成熟下，今年總算邁入平價化，有助於擴大市場滲透率...

伊雲谷、博弘 營運熱起來

研調機構Omdia最新報告預期，無伺服器架構運算（又稱功能即服務，縮寫為FaaS）市場規模將於2028年達到410億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。