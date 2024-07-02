聯電除息首日慘貼息 但早盤成交量高居台股第二大
聯電2日除息，每股配發3元現金股利，除息參考價53.9元，早盤以53.5元開低後走低，一度下滑至52.1元，除息走勢疲弱，慘陷貼息，開盤近1小時，成交量逾9萬張，展台股個股成交量第二大。
根據證交所公告，2日計有怡華（1456）、宏泰（1612）、東聯（1710）、聯電（2303）、鴻海（2317）、鴻準（2354）、志信（2611）、華票（2820）、全台（3038）、啟碁（6285）、騰輝電子-KY（6672）、采鈺、致新（8081）、宇瞻（8271）、台火（9902）等15檔發行量加權股價指數成分股票除息交易。
其中，鴻海發行市值將減少約748億元，占發行量加權股價指數約23.64點；合計15檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約38.57點。
台股早盤開開低，除息個股中，聯電也是開低走低，早盤以53.5元開出，股價開低走低一度52.1元，陷入貼息，開盤近1小時成交量爆出逾9萬張，居台股盤中成交量第二大。
法人預估今年半導體產值可望年增4%至6%，晶圓代工產值年增11%至13%。聯電今年第2季營運會略優第1季，景氣在上半年走出谷底，下半年會比上半年佳。
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