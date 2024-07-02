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泰宗攜奈捷 攻基因檢測

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰宗（4169）昨（1）日宣布，與奈捷生技公司簽訂合作契約，將結合雙方優勢，針對目前未滿足的NGS檢測實驗室需求，共同協助醫院建置「實驗室開發檢測（LDTS）」實驗室及次世代基因定序（NGS）相關檢測項目認證，開啟精準醫療產業的新商業模式。

泰宗總經理王雅俊表示，「建置精準醫療在醫院，檢體不再外送」，不僅能讓病人負擔得起，醫院也能提供高品質的服務量能及長期穩定的營運。此舉不僅能在醫院內直接完成符合國際規格的基因檢測服務，達到精準的個人化診斷與治療，更能大幅降低檢測費用，透過核心優勢為病患帶來最大利益，創造多贏效益。

王雅俊表示，NGS納入健保給付必須是「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」，以及通過衛福部核定的LDTS才有資格執行相關檢測服務，但目前符合的醫院有限，多是由醫院委託擁有 LDTS實驗室或NGS設備的生技公司執行業務，採用國外進口的檢驗試劑與設備，高達十萬的檢驗費用因此常居高不下。

泰宗繼今年5月通過衛福部LDTS認證，取得兩項全球首創B肝肝癌術後復發追蹤檢測項目，如今再攜手奈捷進軍精準醫療分子檢測實驗室LDTS建置市場，亦有助推廣旗下的「凱玫樂肝癌嵌合DNA檢測」及「凱玫樂肝癌游離嵌合DNA檢測」服務項目，加速布局精準醫療領域，搶攻龐大的高階檢測商機，擴大未來營收成長動能。

肝癌

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