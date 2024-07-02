東哥擴廠 產能拚增五成

看好大呎型豪華遊艇需求，東哥遊艇（8478）擴產腳步不停歇，為因應未來市場需求及產品策略規劃，斥資20億元的第三組裝工廠於昨（1）日舉行動土典禮，產能可望大增五成，競爭優勢更上層樓。

法人分析，東哥遊艇的全球事業布局十分完整，具有製造、銷售、代理及服務四大優勢，目前主力市場為美國的頂級客群，營運模式採半客製化計畫性生產，享有較佳的營運彈性，並以自有品牌「Ocean Alexander」行銷全球最大豪華遊艇消費地區，現已累積銷售總量超過2,000艘以上，不僅是台灣最大遊艇業者，同具有全美前二大（市占率13%）、全球前五大（市占率5%）的市場地位。

昨天東哥遊艇新產線動土由董事長闕慶承主持，邀請經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠以及台灣銀行代表共同參與。

東哥現有產能已達滿載，考量高端奢侈品需求韌性強，並配合未來產品及市場成長布局策略，擴建第三組裝廠，資本支出總計20億元。

新廠基地面積近5,000坪，預計2025年完工，新廠將負責生產35公尺以上更大型豪華遊艇，最大建置產能可以增加現有產能五成，待正式投產可進一步提升產品組合調配彈性，滿足船主需求，擴大市場占有率，並可望逐步挹注未來營運成長表現。

東哥表示，為落實全球永續發展趨勢，新廠在建築設計和建造過程將最大限度地減少對環境的影響，包含完善基地保水及綠化工程，並採用環保建材、太陽能光電、雨水貯留回收再利用系統等，實踐企業對於環境責任的決心，在推動業務發展的同時，為環境和社會做出積極貢獻。