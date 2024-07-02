長聖（6712）昨（1）日公布6月合併營收6,212.7萬元，年增8.4%；累計上半年合併營收3.42億元，年增率23%，單月、累計營收同步改寫歷史新高紀錄。

長聖總經理黃文良表示，長聖已連續六個月營收成長，細胞委託製造訂單已排到明年第1季。

長聖前六月營收

黃文良表示，《再生醫療雙法》通過後，看好再生醫療潛在商機，除了將已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK(WT-1)、DC-CIK與Gamma Delta-T等將繼續提供CDMO服務與全台19家醫療機構合作外，值得注意是此法並未限縮同種異體細胞來源，異體細胞優勢取自於健康人，異體細胞品質穩定、且可以大規模生產，細胞治療費用價格將更親民，最重要的是多數急重症病患可以不須等待即可需要時使用，爭取治療機會。

根據《再生醫療製劑條例》，對於危急生命或嚴重失能疾病，完成第二期臨床試驗並證明安全性與初步療效的新藥，有機會取得臨時藥證五年。這將縮短新藥申請期程，加速上市，讓更多患者提早接受細胞治療，為無數急重症患者帶來生機。

長聖為新藥研發公司且以異體細胞治療危急生命與重大疾病進行新藥開發，旗下以異體CAR001(CAR-T)，以AI篩選出HLA-G靶點治療實體癌之Phase I/IIa臨床試驗，已獲醫藥品查驗中心(CDE)指標案件輔導、異體臍帶間質幹細胞UMSC01已進入急性心肌梗塞二期a，多發性硬化症一/二期a臨床試驗與缺血性腦中風一期臨床試驗。值得關注的是，急性心肌梗塞新藥產品線已進入臨床二期，為國內心肌梗塞細胞治療布局最快的再生醫療公司。

長聖除了在UMSC01深耕布局多項急重症適應症外，還利用臍帶間質幹細胞衍生物中最豐富的外泌體（Exosomes）並運用NVIDIA AI晶片進行靶點篩選，建立了新藥外泌體平台，以帶有靶向外泌體之再生醫療新藥治療腦神經等重大疾病。

展望未來，黃文良表示，在CDMO委託服務今年上半年業績已創新高，因合作醫院數量與細胞治療項目擴增，下半年業績將再創新高。公司致力於再生醫療的突破技術，並在重症領域持續取得卓越成績。同時，長聖不僅在國內拓展業務，也積極與國際藥廠洽談授權，拓展全球再生醫療市場。