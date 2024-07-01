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全民權證／正崴 押寶四個月
正崴（2392）受惠能源、零組件與系統產品三大動能推升，今年營收挑戰千億元，尤其美系手機大廠將發表AI新機，加上美系遊戲機廠訂單轉旺，以及能源業務受惠旗下森崴能源大幅增長，預期上、下半年營收比重為4：6，獲利將遠勝於去年。
正崴表示，今年成長最大的是能源部門，除森崴之外，旗下富崴能源今明年將繼續分批認列台電離岸風電二期工程，而富威電力正在強化綠電註買賣、儲能與節能減碳工程等業務能量，預計今年底從興櫃轉上市。
看好相關題材的投資人，可挑選價內外5%以內、且距到期日四個月以上之權證進行操作。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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