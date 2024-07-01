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全民權證／穎崴 挑選價外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
穎崴相關權證
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穎崴（6515）受惠於傳統伺服器需求回溫與美系客戶新品拉貨強勁，估今年第2季AI／HPC營收季增21%；PC&Gaming 營收估季增10%，下半年營運將優於上半年。

彈簧探針預計年底自製率達 50%，公司指出整體毛利率有望改善3-5個百分點。手機、PC & Gaming等業務陸續復甦，美系AI GPU客戶加單現象，AI／HPC業務比重於下半年仍將維持55%以上水準，估第3季營收季增雙位數。

儘管4月以來穎崴短期利多已反映於股價，但考量到公司長期受惠於處理器SLT需求成長。

看好穎崴後市的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期150天以上的權證介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 營收 穎崴

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