聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／穎崴 挑選價外20%
穎崴（6515）受惠於傳統伺服器需求回溫與美系客戶新品拉貨強勁，估今年第2季AI／HPC營收季增21%；PC&Gaming 營收估季增10%，下半年營運將優於上半年。
彈簧探針預計年底自製率達 50%，公司指出整體毛利率有望改善3-5個百分點。手機、PC & Gaming等業務陸續復甦，美系AI GPU客戶加單現象，AI／HPC業務比重於下半年仍將維持55%以上水準，估第3季營收季增雙位數。
儘管4月以來穎崴短期利多已反映於股價，但考量到公司長期受惠於處理器SLT需求成長。
看好穎崴後市的投資人，可挑選價外20%以內、有效天期150天以上的權證介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言